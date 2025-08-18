ডাকসু নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি: ঢাবি ছাত্রদল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলে ছাত্রদলের নেত্রীকে ফরম তুলতে বাঁধা দেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে মব তৈরি করে আটকে দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল।

সোমবার (১৮ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে অনুষ্ঠিত এ জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন সংগঠনটির নেতারা।

সংবাদ সম্মেলনে বলেন, এ ঘটনায় শিক্ষার্থীরা হল থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারা তাদের মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেনি। অবাধ ও নিরপেক্ষ ডাকসু নির্বাচন করতে ক্যাম্পাসে বিদ্যমান পরিস্থিতি, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং মব পরিস্থিতিকে পুরোপুরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে তা সম্ভব হবে না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করতে পারেনি।

এ ছাড়াও ছাত্রদলের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষা কাতর হয়ে প্রথমদিন থেকে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করছে একটি পক্ষ বলেও অভিযোগ করেন তারা।

