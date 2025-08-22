ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির প্রথম ভর্তি পরীক্ষা শুরু

সরকারি ৭ কলেজ নিয়ে গঠিত ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেল ৩টায় কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৭টি ক্যাম্পাসে।
ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসক এ কে এম ইলিয়াস পরিদর্শন করবেন ঢাকা কলেজ কেন্দ্র।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে মোট আসন সংখ্যা ১১ হাজার ১৫০টি। ভর্তি পরীক্ষা তিনটি ইউনিটে অনুষ্ঠিত হবে— কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ব্যবসায় শিক্ষা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সাত কলেজে পূর্বে করা আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিসিইউতে গ্রহণযোগ্য হবে।
পরীক্ষার সময়সূচি
• কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিট: ২২ আগস্ট, বিকেল ৩টা-৪টা
• বিজ্ঞান ইউনিট: ২৩ আগস্ট, সকাল ১১টা-১২টা
• ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিট: ২৩ আগস্ট, বিকেল ৩টা-৪টা
পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সঙ্গে আনতে হবে। প্রবেশপত্র পাওয়া যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে: https://collegeadmission.eis.du.ac.bd
পরীক্ষার কাঠামো
• প্রশ্নপত্র হবে এমসিকিউ পদ্ধতিতে, সর্বমোট ১০০ নম্বর।
• কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান ইউনিটে : বাংলা, ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান
• বিজ্ঞান ইউনিটে : পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও সংশ্লিষ্ট বিষয়
• ব্যবসায় শিক্ষা ইউনিটে : নির্ধারিত বিষয়ে ১০০ নম্বরের এমসিকিউ
• পাশ নম্বর ৪০, তবে বাংলা বা ইংরেজি বিষয়ে অন্তত ১০ নম্বর পেতেই হবে।
মেধাক্রম ও ভর্তি প্রক্রিয়া
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এবং এসএসসি ও এইচএসসি নম্বর মিলিয়ে মোট ১২০ নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম তৈরি করা হবে।
• বিষয় বরাদ্দ: ২০ অক্টোবর
• ভর্তি শেষ: ২৫ অক্টোবর
• ক্লাস শুরু: ৩০ অক্টোবর
বিশেষ বিধান
• ঢাকা কলেজে শুধু ছাত্র,
• ইডেন ও বদরুন্নেসা কলেজে শুধু ছাত্রী,
• অন্য চার কলেজে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ই ভর্তি হতে পারবে।
এছাড়া মুক্তিযোদ্ধার সন্তান, উপজাতি, প্রতিবন্ধী, হরিজন-দলিত, ক্রীড়াবিদ ও হিজড়া কোটার শিক্ষার্থীদেরও ন্যূনতম পাস নম্বর অর্জন বাধ্যতামূলক।
ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির অন্তর্বর্তী প্রশাসক ও ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ কে এম ইলিয়াস বলেন, ‘ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়েই ডিসিইউর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা প্রথম দিন থেকেই একটি সুশৃঙ্খল ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা পাবেন।’