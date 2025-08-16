বিবাহিত পুরুষদের সঙ্গে প্রেম নিয়ে খোলামেলা কঙ্গনা

বলিউড নায়িকা কঙ্গনা রানাউত অভিনয় থেকে শুরু করে রাজনীতির আঙিনা- সব জায়গাতেই স্পষ্টভাষী হিসেবে তিনি পরিচিতি। অভিনয় করার সময় তিনি যেন পরিচালনা, অভিনয় থেকে শুরু করে প্রযোজনা সবটাই নিজের হাতে সামলান। আর রাজনীতির মাঠেও তিনি একইরকম স্পষ্টভাবে নিজের মতামত দেন।
এবার নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে স্পষ্ট জবাব দিলেন কঙ্গনা। শোনা যায়, একটা সময়ে আদিত্য পাঞ্চোলির সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তিনি। আদিত্য জারিনা ওয়াহাবের সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কে ছিলেন এবং তাদের সন্তান ও ছিল। পরে শোনা যায়, হৃতিক রোশনের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন কঙ্গনা। তবে পরবর্তীকালে হৃতিকের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেঙে যায়।
নেট দুনিয়ায় ট্রোলাররা বার বার বলতে থাকেন, কঙ্গনা রানাউত নাকি বার বার এমন পুরুষদের সঙ্গেই সম্পর্কে যান যারা বিবাহিত আর যাদের সন্তান রয়েছে। এইবার এই সব ট্রোলিংয়ের পরিষ্কার জবাব দিয়েছেন কঙ্গনা। সম্পর্ক নিয়ে কী বলেছেন তিনি?
সদ্য সম্পর্ক নিয়ে কঙ্গনা বলেছেন, ‘সমাজ কেবল বসে থাকে একজন নারীকে দোষারোপ করার জন্য। যে কোনো কিছু হলেই, সমস্ত দোষ একজন মেয়ের ওপরেই এসে পড়ে। একটা মেয়ে যদি সাহসী হয়, উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয় আর বিবাহিত, সন্তান রয়েছে এইরকম একজন পুরুষের যদি সেই মেয়েটিকে ভালো লাগে, তাহলেই বলা হবে, ওই মেয়েটি ওই ব্যক্তির প্রেমে পরেছে। কোনো কিছুই ভাবা হয় না। মেয়েটির ওপরেই দোষ চাপিয়ে দেওয়া হয়।’
কঙ্গনা আরও বলেন, ‘সব সময় যে পুরুষদেরই দোষ থাকে, এমনটা নয়। পুরুষ, নারী নির্বিশেষে মানুষ দোষ দেওয়ার জন্য কেবল একজন মহিলাকেই খুঁজে নেন। যে সব নারীরা ধর্ষণের স্বীকার হন, তাদের পোশাক নিয়ে কথা বলা হয়। অথবা তারা কেন বেশি রাত অবধি বাড়ির বাইরে ছিলেন, তা নিয়ে কথা বলা হয়। এগুলো সবই ভুল মানসিকতাকে তুলে ধরে।’
২০০০ সালে গুঞ্জন ছিল, আদিত্য পাঞ্চোলির সঙ্গে নাকি কঙ্গনা সম্পর্কে রয়েছেন। যদিও ২০১৯ সালে আদিত্য পাঞ্চোলির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছিলেন কঙ্গনা। তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার ও ধর্ষণের অভিযোগ এনেছিলেন কঙ্গনা। এখানেই শেষ নয়, অভিনেত্রী দাবি করেছিলেন, আদিত্যকে সাহায্য করেছিলেন তার স্ত্রী জারিনাও। পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, আদিত্য কঙ্গনার মামলার বিরোধিতা করে মুম্বাই হাইকোর্টে যান। শোনা যায়, যে সময়ে আদিত্য পাঞ্চোলি সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন কঙ্গনা। সেই সময়ে কঙ্গনার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর।
নাবালিকা অভিনেত্রীকে ফাঁসানোর অভিযোগ ছিল আদিত্য পাঞ্চোলির বিরুদ্ধে। এই বিষয়ে কঙ্গনা বলেন, ‘আদি আদিত্য পাঞ্চোলির মেয়ের থেকেও এক বছরের ছোট। সেই সময়ে আমি নাবালিকা ছিলাম। আমি যে জগৎ থেকে এসেছিলাম, তার থেকে এই জগৎটা ছিল একেবারে আলাদা। আমার মনে আছে, আমি আদিত্য পাঞ্চোলির স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলেছিলাম, ‘আমাকে বাঁচান প্লিজ। আমি আপনার মেয়ের থেকেও ছোট। আমি এই দুনিয়ায় নতুন। এর থেকে বেশি আমি কিছু বলতে পারব না।’
কঙ্গনা দাবি করেছিলেন, ‘কৃশ’র সিক্যুয়েলে অভিনয় করার সময়, তিনি ও হৃতিক ডেট করতেন। সেই সময়ে হৃতিকের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। তবে হৃতিক জানিয়েছেন, কখনোই কঙ্গনার সঙ্গে ডেট করেননি কঙ্গনা।
সংগৃহীত