হত্যার হুমকির মাঝেই গণেশ বিসর্জনে মেতেছিলেন সালমান

বলিউড ভাইজান সালমান খানের পিছু ছাড়ছেন না লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দল। গত বছর সালমানের বাড়িতে গুলি চালায় দুষ্কৃতকারী। তারপর থেকে ২৪ ঘণ্টা কড়া নিরাপত্তায় চলাফেরা করেন তিনি। যদিও সেটা যে মোটেই সুখকর নয়- এ কথা ভাইজান নিজেই জানিয়েছেন। নিজের মুম্বাইয়ের ফ্ল্যাটের খোলা বারান্দায় ‘বুলেট প্রুফ’ কাচ লাগিয়েছেন। এত সতর্কতার মাঝে বুঝি আবারও বেপরোয়া হলেন সালমান!
সালমান খান এ বছরের শুরু থেকে সামান্য স্বস্তিতে ছিলেন। তবে আবারও হুমকি দিচ্ছে বিষ্ণোই। সালমানের সঙ্গে যে বা যারাই কাজ করবেন তাদের গুলি করে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। প্রয়োজনে মুম্বাইয়ে চলবে ‘একে-৪৭’, কানাডায় কপিল শর্মার রেস্তোরাঁয় হামলার দায় স্বীকার করে এমনই হুমকি দিয়েছেন তিনি। কপিলের দোষ তিনি নিজের সাক্ষাৎকারভিত্তিক অনুষ্ঠানে সালমানকে নিমন্ত্রণ করেছেন।
নতুন করে হুমকি পেয়ে আবারও যেন সালমানের কপালে চিন্তার ভাজ দেখা দিয়েছে। তাই বলে তিনি ভয়ে বাড়ি বসে থাকার মানুষ নন। প্রতি বছর ভাইজান বাড়িতে ধুমধাম করে গণেশচতুর্থী পালন করেন। এবার গণপতি বিসর্জনেও ঢাক ঢোল নিয়ে নাচতে নাচতে সমুদ্র সৈকতে যান। তাকে ঘিরে নাচতে দেখা যায় বোন অর্পিতা খান শর্মা, ভগ্নিপতি আয়ুষ শর্মাসহ অনেককে। সালমানের বাড়ির পূজায় অংশ নিয়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা, জহির ইকবাল।