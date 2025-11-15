এবার শাকিবের নায়িকা হচ্ছেন পাকিস্তানের অভিনেত্রী

অভিনেতা শাকিব খানের ব্যক্তিগত জীবন থেকে অভিনয়জীবন —সব কিছু নিয়ে দর্শকের আগ্রহের শেষ নেই। শোনা যাচ্ছে, ঢালিউড মেগাস্টারের বিপরীতে দেখা যাবে পাকিস্তানের অভিনেত্রী হানিয়া আমিরকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে নায়কের কথায় সেই আভাসই পাওয়া গেছে।
সম্প্রতি, নায়কের লুক চমকে দিয়েছিল দর্শককে। নায়কের মোটা গোঁফ বিশেষ নজর কাড়ে। সম্প্রতি তার আগামী ছবি ‘প্রিন্স’ নিয়েও অনেক আলোচনা হয়েছে। এই মুহূর্তে অভিনেতা ‘সোলজার’ ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। ফলে অনেকের মনেই প্রশ্ন, তা হলে কোন ছবিতে নায়কের বিপরীতে দেখা যাবে হানিয়াকে? সেই ধোঁয়াশা না কাটালেও শাকিব জানিয়েছেন, একটি ছবিতে অভিনয়ের জন্য হানিয়ার সঙ্গে কথা হয়েছে তার। কিন্তু এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত কিছু হয়নি।
তবে অনুরাগীদের একাংশ দুইয়ে দুইয়ে চার করেছে। অনেকের ধারণা ‘প্রিন্স’ ছবিতেই নায়কের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন হানিয়া। ডিসেম্বর থেকে এই ছবির শুটিং শুরু করবেন নায়ক। এই ছবি শেষ করে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু করবেন আরও একটি নতুন ছবির শুটিং। সেই ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত হয়নি। এখনও পর্যন্ত পাকিস্তানি অভিনেত্রীর তরফে কিছু জানানো হয়নি।