ডেঙ্গু প্রতিরোধে টিকা কার্যক্রম চালুর সুপারিশ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ে বরিশাল বিভাগীয় পর্যায়ে পর্যালোচনা ও সমন্বয় সভায় বক্তারা এ সুপারিশ করেন। বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালকের কার্যালয়ের এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি বিভাগীয় কমিশনার মো. রায়হান কাওছার বলেন, বরিশাল বিভাগের ডেঙ্গু পরিস্থিতি আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। বরগুনাসহ এই বিভাগের সকল জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কমেছে। বিশেষ করে, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা খুবই কম।
পুরো বিভাগের ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে যত ধরনের সামাজিক ও ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা দরকার তা দেওয়ার চেষ্টা করার কথা জানিয়েছে বিভাগীয় কমিশনার সকলকে যার যার অবস্থান থেকে সেরাটা দিয়ে কাজ করার আহবান জানিয়েছেন। তাহলেই ডেঙ্গু থেকে মুক্তি মিলবে।
তিনি আরো বলেন, ডেঙ্গু মোকাবিলায় মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করার বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাসনালয়, মাদ্রাসা, প্রাইমারি স্কুল ও হাই-স্কুলগুলোতে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এভাবে সাধারণ মানুষকে বেশি সচেতন করা সম্ভব।
উন্মুক্ত আলোচনায় বক্তারা বলেন, মালয়েশিয়া ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরীক্ষামূলক টিকা কার্যক্রম চালিয়েছে এবং তা সেখানে বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। এছাড়াও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সকল জেলায় যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার অভিযান পরিচালিত হয় তা আগে থেকেই শুরু করার দাবি করেন বক্তারা।
বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক ডা. শ্যামল কৃষ্ণ মন্ডল সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রেঞ্জ ডিআইজি মো. মঞ্জুর মোর্শেদ আলম। এসময় শেবাচিমের উপ-পরিচালক ডাঃ এস.এম মনিরুজ্জামান শাহীন, ইউনিসেফ বরিশালের চিফ অব ফিল্ড অফিসার আনোয়ার হোসেন, বরিশাল বিভাগের বিভিন্ন জেলার সিভিল সার্জন ও হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়কসহ ডব্লিউএইচও এর প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।