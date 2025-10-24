বঙ্গোপসাগরে ভারতীয় ফিশিং ট্রলার আটক

বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে মাছ ধরার অভিযোগে ভারতীয় একটি ট্রলারসহ দেশটির ৯ জন জেলেকে আটক করেছে নৌবাহিনী। আটকের পর তাদের মোংলা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

সর্বশেষ শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) আদালতের মাধ্যমে তাদের বাগেরহাট জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গত বুধবার বিকেলে মোংলা সমুদ্রবন্দরের অদূরে ফেয়ারওয়ে বয়াসংলগ্ন গভীর সাগর থেকে ‘এফবি এনি’ নামের ভারতীয় ফিশিং ট্রলারসহ ৯ জেলেকে আটক করা হয় বলে জানিয়েছে ‍পুলিশ।

পুলিশ জানায়, আটক জেলেদের বাড়ি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ এলাকায়।

