এমা স্টোনের ‘বাগোনিয়া’ দেখতে ন্যাড়া হতে হবে দর্শকদের

লস অ্যাঞ্জেলেসে সোমবার রাতে অদ্ভুত এক শর্তে অনুষ্ঠিত হলো এমা স্টোন অভিনীত সায়েন্স ফিকশন কমেডি ফিল্ম বাগোনিয়া–এর বিশেষ প্রদর্শনী। তবে সেখানে প্রবেশাধিকার পেলেন কেবল টাক মাথার দর্শকরাই।

চলচ্চিত্রটির পরিবেশক ফোকাস ফিচারস ঘোষণা দেয়, যারা সিনেমাটি আগেভাগে দেখতে চান, তাদের মাথা ন্যাড়া হতে হবে। এতে অংশ নেন অসংখ্য ভক্ত, যারা প্রিয় তারকা এমা স্টোন ও পরিচালক ইয়োরগোস ল্যান্থিমোসের নতুন কাজটি দেখার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি।

অস্কারজয়ী এমা স্টোন ও গ্রিক নির্মাতা ইয়োরগোস ল্যান্থিমোস এর আগেও একসঙ্গে কাজ করেছেন পুওর থিংস এবং দ্য ফেভারিট–এর মতো প্রশংসিত চলচ্চিত্রে। এবার তারা ফিরেছেন নতুন চলচ্চিত্র বাগোনিয়া নিয়ে, যা আগামী শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের সীমিত কিছু প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে এবং ৩১ অক্টোবর সারাদেশে প্রদর্শিত হবে।

