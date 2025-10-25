আগামী বুধবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

আজ (শনিবার) থেকে আগামী বুধবার পর্যন্ত পাঁচদিন দেশে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী সোমবার পর্যন্ত তিনদিন দেশের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
আগামী মঙ্গল ও বুধবার রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে দেশের কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। তবে সপ্তাহের শেষ দিকে বৃষ্টিপাতের প্রবণতা কমতে পারে।
চলতি সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের দু’এক জায়গায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।