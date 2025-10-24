চট্টগ্রামে পৌঁছেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ

মিরপুরে উইকেট কন্ডিশন কাজে লাগিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ২-১ ব্যবধানে ওয়ানডে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। সবশেষে ওয়ানডে হেসে খেলে ১৭৯ রানে জিতেছে মিরাজরা। তবে একদিনের ম্যাচের হারের বদলা এবার টি-টোয়েন্টি সিরিজে নেওয়ার হুমকি দিয়েছে ক্যারিবিয়ানরা।
এ লক্ষ্যে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলতে চট্টগ্রামে পৌঁছেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিম। শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) দুপুরে ক্যারিবীয়দের বহন করা বিমানটি শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন। এরপর কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে তাদের হোটেল রেডিসন ব্লুতে নেওয়া হয়।
আগামী সোমবার (২৭ অক্টোবর) বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান ক্রিকেট স্টেডিয়ামে প্রথম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। একই মাঠে সিরিজের পরের দুটি ম্যাচ হবে ২৯ ও ৩১ অক্টোবর (বুধবার ও শুক্রবার)। সব ম্যাচ শুরু হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
তৃতীয় ওয়ানডেতে বিধ্বস্ত হওয়ার পর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উইন্ডিজ অধিনায়ক শাই হোপ বলেন, চট্টগ্রামে আমরা ভিন্ন উইকেটে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবো। অতীতের ঘটনা তাই আমাদের ভুলে যেতে হবে। ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে। দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে এই সিরিজে। সত্যি বলতে ভিন্ন সংস্করণের ভিন্ন এক সিরিজ খেলতে যাচ্ছি।
চট্টগ্রামের কন্ডিশনকে মাথায় রেখে টি-টোয়েন্টি দলে পরিবর্তন এনেছে ক্যারিবিয়নরা। ওয়ানডে সিরিজে দুই বাঁহাতি স্পিনার আকিল হোসেন ও গুড়াকেশ মোতিকে দেখা গিয়েছিল। এবার তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরেক বাঁহাতি স্পিনার খারি পিয়েরে।
ফলে তিনজন বাঁহাতি স্পিনার নিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজে নামছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দলের দুজন পেসার শামার জোসেফ ও জডিয়াহ বেন্ডস চোটের কারণে ছিটকে পড়ায় স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন মাত্র ১৪ জন ক্রিকেটার।