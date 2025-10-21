সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রবাসী যুবকের মৃত্যু

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসান বাবু (২১) নামে এক বাংলাদেশী যুবকের মৃত্যু হয়েছে।
নিহত হাসান বাবু ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার নিগুয়ারি ইউনিয়নের কুরচাই গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে।
সোমবার (২০ অক্টোবর) ) সৌদি আরব সময় ভোর ৫ টার দিকে জেদ্দা শহরের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে।
নিহত হাসান বাবুর বাবা জামাল উদ্দিন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত হাসান বাবু দীর্ঘ ৪ বছর পূর্বে উন্নত জীবনের আশা সৌদি আরব যান । সে চার বছর যাবত সৌদি আরবের জেদ্দা শহরে থাকে। সেখানে একটি কোম্পানির মালবাহী গাড়ী চালকের চাকরি করতো সে। আজ সোমবার সৌদি আরব সময় ভোর ৫ টার দিকে গাড়ী নিয়ে বের হলে দূর্ঘটনায় গাড়ীর সামনের অংশ দুমড়ে মুছড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই হাসান বাবুর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে সৌদি আরবের পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালের হিমঘরে রাখে।
নিহত হাসান বাবুর মা ফাতেমা বেগম বলেন আমার বাবা ৪ বছর পূর্বে উন্নত জীবনের আশা আমাদের সুখের জন্য সৌদি আরবের যায় ।আজ আমার বাবা মারা গেছে। ভোরে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেও আমাদেরকে দুপুরের তার এক সহকর্মী চালক ফোন দিয়ে জানায়। আমার বাবাকে দ্রূত এনে দেন আমার বাবাকে দেখবো।