তৃষ্ণার হ্যাটট্রিকে পূর্ব তিমুরের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বড় জয়

অনূর্ধ্ব-২০ এশিয়ান কাপ বাছাইয়ে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পূর্ব তিমুরকে ৮-০ গোলে হারিয়েছে বাংলাদেশ। প্রথমার্ধেই ৪-০ গোলে দলকে এগিয়ে রাখে শিখা, শান্তি মার্ডি, নবীরণ ও তৃষ্ণারা। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) ভিয়েনতিয়েনের নিউ লাওস ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে প্রতিপক্ষকে এভাবেই গোল বন্যায় ভাসিয়েছে, দলের পক্ষে হ্যাটট্রিকের দেখা পেয়েছে তৃষ্ণা।
ম্যাচের ২০তম মিনিটে এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। স্বপ্না রানীর কর্নার থেকে হেড দিয়ে গোল করেন শিখা। এরপর ৩২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শান্তি মার্ডি। এর ঠিক চার মিনিট পর আবার মার্ডির কর্নার, এবার চমৎকার হেডে গোল করেন নবীরণ খাতুন। ৪৯ মিনিটে সাগরিকার বাড়ানো বল আলতো শটে জালে জড়িয়ে স্কোর ৪-০ করেন তৃষ্ণা।
বিরতির পর ব্যবধান আরও বাড়ান তৃষ্ণা। এদিকে, ৭৩তম মিনিটে গোলের দেখা পায় সাগরিকা। ৮১তম মিনিটের গোলে বড় জয়ের পথে ছুটতে থাকে মেয়েরা। বাম দিক দিয়ে আক্রমণে ওঠা সাগরিকার আড়াআড়ি পাস থেকে জালে জড়িয়ে হ্যাটট্রিক পূরণ করেন তৃষ্ণা। শেষ পর্যন্ত যোগ করা সময়ে মুনকি আক্তার দলের অষ্টম গোলটি করেন।
উল্লেখ্য, স্বাগতিক লাওসকে ৩-১ গোলে হারিয়ে এইচ গ্রুপে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ। টানা দুই জয়ের পর এবার পিটার জেমস বাটলারের দল আগামী রোববার মুখোমুখি হবে গ্রুপের সবচেয়ে শক্তিশালী দল দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে।
এইচ গ্রুপে থাকা বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী ফুটবল দল পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকতে পারলেই মিলবে মূল পর্বের টিকিট। তবে দ্বিতীয় হলেও বেঁচে থাকবে আশা। আট গ্রুপের সেরা আট দলের সঙ্গে সেরা তিন গ্রুপ রানার্সআপ দলও পাবে আগামী বছর থাইল্যান্ডে মূল পর্বে খেলার সুযোগ।
এর আগে, প্রথমবারের মতো এশিয়ান কাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ফুটবল দল। এবারও সেই সুযোগ কতটুকু কাজে লাগাতে পারে ছোটরা, সেটা সময়ই বলে দেবে।