লুইজের বিরুদ্ধে নারীকে গুমের হুমকির অভিযোগ

ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার ডেভিড লুইজের বিরুদ্ধে এক নারীকে গুমের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে তিনি সাইপ্রাসের ক্লাব পাফোস এফসির হয়ে খেলছেন
বারবারোসা দাবি করেছেন, লুইজের সঙ্গে তার বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি ইনস্টাগ্রামে তাকে গুমের হুমকি দেন সাবেক চেলসি ডিফেন্ডার।
অভিযোগের পর আদালত নারীর সুরক্ষার জন্য একটি আদেশ জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, লুইজ তার কাছাকাছি যেতে পারবেন না।
এ বিষয়ে ডেভিড লুইজের জনসংযোগ দফতর এক বিবৃতিতে জানায়, মামলাটি বিচারিক গোপনীয়তার আওতায় থাকায় খেলোয়াড় এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করবেন না।