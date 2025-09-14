ব্যাটিং ব্যর্থতায় শ্রীলংকার কাছে ধরাশায়ী বাংলাদেশ

ঢাকা, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (বাসস) : ব্যাটিং ব্যর্থতায় এশিয়া কাপে ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে গেল বাংলাদেশ ক্রিকেট দল। আজ শ্রীলংকার কাছে ৬ উইকেটে হেরেছে টাইগাররা। নিজেদের প্রথম ম্যাচে হংকংকে ৭ উইকেটে হারিয়েছিল বাংলাদেশ।
আবু ধাবিতে টস হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় বাংলাদেশ। প্রথম ওভারের শেষ বলে শ্রীলংকান পেসার নুয়ান থুসারার বলে বোল্ড হন ওপেনার তানজিদ হাসান। পরের ওভারে দুসমন্থ চামিরার শিকার হয়ে সাজঘরে ফেরেন আরেক ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন। দু’জনের কেউই রানের খাতা খুলতে পারেননি। অর্থাৎ বাংলাদেশের স্কোর সচল হওয়ার আগেই বিদায় নেন তানজিদ ও পারভেজ। সংক্ষিপ্ত ভার্সনে বাংলাদেশ এই প্রথমবার শূন্য রানে ২ উইকেট হারালো।
শুরুর চাপ সামলে ওঠার চেষ্টা করেও তৃতীয় উইকেটে ১১ রানের বেশি যোগ করতে পারেননি অধিনায়ক লিটন দাস ও তাওহিদ হৃদয়। একবার জীবন পেয়ে ৮ রানে রানআউট হন হৃদয়।
দলীয় ১১ রানে হৃদয় ফেরার পর ক্রিজে লিটনের সঙ্গী হন মাহেদি হাসান। পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে দাসুন শানাকার বলে লিটনের ৩ বাউন্ডারিতে ৬ ওভারে ৩০ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ।
অষ্টম ওভারে শ্রীলংকা স্পিনার হাসারাঙ্গা ডি সিলভার বলে ৯ রানে লেগ বিফোর আউট হন মাহেদি হাসান। দলের রান ৫০ পার করে সাজঘরের পথ ধরেন লিটন। হাসারাঙ্গার বলে রিভার্স সুইপ করতে গিয়ে উইকেটরক্ষককে ক্যাচ দেন টাইগার দলনেতা। ৪টি চারে ২৬ বলে ২৮ রান করে লিটন আউট হলে দশম ওভারে ৫৩ রানেই ৫ উইকেট হারিয়ে মহাবিপদে পড়ে বাংলাদেশ।
এ অবস্থা থেকে বাংলাদেশকে টেনে তোলেন জাকের ও শামীম। এই জুটিতেই ১৬তম ওভারে দলীয় ১শতে পা রাখে বাংলাদেশ। ১৯তম ওভারের শুরুতে শামীমের ব্যাটে ইনিংসের প্রথম ছক্কার দেখা পায় বাংলাদেশ।
শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ উইকেটে জাকের ও শামীমের ৬১ বলে রেকর্ড ৮৬ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ১৩৯ রানের সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে ষষ্ঠ উইকেটে এটিই সর্বোচ্চ রানের জুটি টাইগাদের।
২টি চারে জাকের ৩৪ বলে ৪১ এবং ৩টি চার ও ১টি ছক্কায় ৩৪ বলে ৪২ রানে অপরাজিত থাকেন শামীম।
শ্রীলংকার হাসারাঙ্গা ২৫ রানে ২ উইকেট নেন।
জবাবে দ্বিতীয় ওভারে শ্রীলংকার ওপেনার কুশাল মেন্ডিসকে ৩ রানে ফিরিয়ে দেন বাংলাদেশ পেসার মুস্তাফিজুর রহমান। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে ৫২ বলে ৯৫ রানের ঝড়ো জুটিতে শ্রীলংকার জয়ের ভিত গড়েন পাথুম নিশাঙ্কা ও কামিল মিশারা।
দারুণ এক জুটির পর নিশাঙ্কা ৩৪ বলে ৫০ এবং মিডল অর্ডারে কুশাল পেরেরা ৯ ও দাসুন শানাকা ১ রানে থামলেও জয় পেতে সমস্যা হয়নি শ্রীলংকার। মিশারা ৩২ বলে ৪৬ ও অধিনায়ক চারিথ আসালঙ্কা ১০ রানে অপরাজিত থাকেন।
বাংলাদেশের মাহেদি ২টি, মুস্তাফিজ ও তানজিম ১টি করে উইকেট নেন।
আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর গ্রুপ পর্বে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।
সংক্ষিপ্ত স্কোর :
বাংলাদেশ : ১৩৯/৫, ২০ ওভার (শামীম ৪২*, জাকের ৪১, হাসারাঙ্গা ২/২৫)।
শ্রীলংকা : ১৪০/৪, ১৪.৪ ওভার (নিশাঙ্কা ৫০, মিশারা ৪৬*, মাহেদি ২/২৯৬)।
ফল : শ্রীলংকা ৬ উইকেটে জয়ী।