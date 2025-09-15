পাকিস্তানকে হারিয়ে সুপার ফোরের দ্বারপ্রান্তে টিম ইন্ডিয়া

বোলারদের পর ব্যাটারদের দুর্দান্ত নৈপুন্যে এশিয়া কাপে ‘এ’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। এই জয়ে ২ ম্যাচে পূর্ণ ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে থেকে সুপার ফোরের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে টিম ইন্ডিয়া। পক্ষান্তরে এ ম্যাচ হারা সত্বেও সুপার ফোরে খেলা সম্ভাবনা এখনও শেষ হয়ে যায়নি পাকিস্তানের। ২ ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে আছে তারা।
দুবাইয়ে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের প্রথম বলেই উইকেট হারায় পাকিস্তান। ভারতীয় পেসার হার্ডিক পান্ডিয়ার শিকার হয়ে গোল্ডেন ডাক মারেন ওপেনার সাইম আইয়ুব।
সংক্ষিপ্ত স্কোর :
পাকিস্তান : ১২৭/৯, ২০ ওভার (ফারহান ৪০, আফ্রিদি ৩৩*, কুলদীপ ৩/১৮)।
ভারত : ১৩১/৩, ১৫.৫ ওভার (সূর্য ৪৭*, অভিষেক ৩১, সাইম ৩/৩৫)।
ফল : ভারত ৭ উইকেটে জয়ী।