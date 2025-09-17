আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলংকা জিতলে, সুপার ফোরে উঠবে বাংলাদেশ

এশিয়া কাপ ১৭তম আসরের ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানকে ৮ রানে হারিয়ে সুপার ফোরে খেলার আশা বাঁচিয়ে রেখেছে বাংলাদেশ। এই জয়ে ৩ ম্যাচ ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে উঠল টাইগাররা। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে আছে শ্রীলংকা। সমানসংখ্যক ম্যাচে ২ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে আছে আফগানিস্তান। এই গ্রুপের শেষ ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে শ্রীলংকা জিতলে, সুপার ফোরে উঠবে বাংলাদেশ। আফগানিস্তান জিতলে রান রেট বিবেচনায় আসবে।

আবু ধাবিতে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশকে ৪০ বলে ৬৩ রানের সূচনা এনে দেন দুই ওপেনার তানজিদ হাসান ও সাইফ হাসান। এর মধ্যে আফগানিস্তান পেসার ফজলহক ফারুকির করা ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ৪টি চারে ১৬ রান নেন তানজিদ।

আফগানিস্তান স্পিনার এএম গাজানফারের করা পাওয়ার প্লের শেষ ওভারে ২টি ছক্কায় ১৯ রান তুলে বাংলাদেশের রান ৫০এ নেন তানজিদ।

