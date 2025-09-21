শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে এখন যে হিসেব বাংলাদেশের সামনে

এবারের এশিয়া কাপ যাত্রার আগেই দল বলে গিয়েছিল, বাংলাদেশ শিরোপা জেতার লক্ষ্য নিয়ে যাচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মাটিতে। প্রথমে তাসকিন আহমেদ, এরপর জাকের আলী জানিয়েছিলেন, এশিয়া কাপ জিততে চায় বাংলাদেশ। তার পূর্বশর্ত হচ্ছে ফাইনালে খেলা। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দারুণ জয়ে সেই ফাইনালের দুয়ার খুলে গেছে বাংলাদেশের সামনে।
দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে শ্রীলঙ্কা শুরুতে ব্যাট করে তোলে ১৬৮ রান। বাংলাদেশ এই রান তাড়া করে ১ বল হাতে রেখে। এই জয়ের ফলে বাংলাদেশের পয়েন্টের খাতায় যোগ হয়েছে দুটি পয়েন্ট। দলের নেট রান রেট অবশ্য খুব আহামরি কিছু নয়, +০.১২১।
বাংলাদেশের হাতে এখনো আছে দুটো ম্যাচ। আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর লিটন দাসের দল খেলবে ভারতের বিপক্ষে। এর পরদিনই পাকিস্তানের বিপক্ষে সুপার ফোরে নিজেদের শেষ ম্যাচটা খেলবে বাংলাদেশ।
তবে বাংলাদেশ পরের দুই ম্যাচে হেরে গেলেও সুপার ফোরের গণ্ডি পেরিয়ে চলে যেতে পারে ফাইনালে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান অথবা ভারতের কোনো একটি দলকে সবকটা ম্যাচে জিততে হবে, বাংলাদেশ বাদে বাকি দুই দলকে বড় ব্যবধানে হারাতে হবে।
আর ভারত পাকিস্তান ম্যাচের হেরে যাওয়া দলটিকে শ্রীলঙ্কার কাছে হারতে হবে, আর বাংলাদেশের বিপক্ষে অল্প ব্যবধানে জিততে হবে, সেটা হতে পারে শেষ বলে বা ১ রানের ব্যবধানে। সেক্ষেত্রে একটি দলের থাকবে ৬ পয়েন্ট, আর বাকি তিন দলের পয়েন্ট হবে সমান ২। সেক্ষেত্রে শ্রেয়তর নেট রান রেটে থাকা দল যাবে ফাইনালে।
তবে বাংলাদেশ নিশ্চয়ই এতসব হিসেব কষতে চাইবে না! ভারত, পাকিস্তান দুই দলকে হারিয়েই যেতে চাইবে ফাইনালে। এই দুই দলকে হারানোর অভ্যাস অবশ্য ভালোভাবেই আছে বাংলাদেশের। এশিয়া কাপে সবশেষ দেখাতেও তো ভারতকে হারিয়েছিল টাইগাররা, সেটা যদিও ওয়ানডে ফরম্যাট ছিল! আর পাকিস্তানকে সবশেষ টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে লিটন দাসের দল। সেসব ম্যাচের পুনরাবৃত্তিই নিশ্চয় আগামী ২৪ ও ২৫ সেপ্টেম্বর চাইবে বাংলাদেশ! আর তা হলেই ৭ বছর পর এশিয়া কাপের ফাইনালে খেলবে টাইগাররা।