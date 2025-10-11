৬ কোটি টাকা দামের ল্যাম্বরগিনি ভেঙে ফেললেন রোহিত শর্মা

অস্ট্রেলিয়া সফর সামনে রেখে শিবাজি পার্কে অনুশীলনে ব্যস্ত সময় কাটালেন রোহিত শর্মা। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে অনুশীলন করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। তবে এই অনুশীলন সেশনে নিজের জন্যই বিপত্তি ডেকে এনেছেন তিনি। ভেঙে ফেলেছেন নিজের সাধের ৬ কোটি টাকা দামের ল্যাম্বরগিনি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও অনুযায়ী, অনেক ভক্ত মাঠে উপস্থিত ছিলেন রোহিতকে দেখতে। কেউ কেউ আবার তার ব্যাটিংয়ের মুহূর্তগুলো ধারণ করে পোস্টও করেছেন অনলাইনে।
‘অল হার্ট ক্রিকেট একাডেমি’তে অনুষ্ঠিত এই অনুশীলনে রোহিতের সঙ্গে ছিলেন মুম্বাইয়ের তরুণ কিছু বোলার। এ সময় দুটি আলাদা ব্যাটিং নেটে অনুশীলন করেছেন রোহিত।
অনুশীলনের সময় রোহিতের পরিচিত শটগুলো দেখা গেছে—পুল, কাট, ইনসাইড-আউট ড্রাইভ—সবই আগের মতো নিখুঁত টাইমিংয়ে খেলেছেন তিনি। পেস বোলিংয়ের বিপরীতে শক্ত হাতে খেলেছেন কয়েকটি চোখ ধাঁধানো শট। এরপর কিছু সময় ব্যয় করেছেন স্পিন বোলিংয়ের বিপক্ষে ব্যাট করতে। সেখানে মনোযোগ দিয়েছেন সুইপ ও স্লগ সুইপ শটে।
এ সময় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে যেখানে দাবি করা হয়, রোহিত নাকি অনুশীলনের সময় ভুল করে নিজের ল্যাম্বরগিনি গাড়িতে বল মেরেছেন। বিষয়টি জানিয়েছেন ভিডিও ধারণ করা ভক্ত। তিনি বলেছেন, ‘আরে রোহিত এটা কী করলেন! নিজেই নিজের ল্যাম্বরগিনিটা ভেঙে ফেললেন!’
চলতি বছরের মাঝামাঝিতে রোহিত তার সংগ্রহে যোগ করেন এই দামী লাল ল্যাম্বরগিনিটি। যার দাম ছিল ৬ কোটি ২৭ লাখ টাকা। ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছিল, এমন দামের গাড়ি আর কখনোই ব্যবহার করেননি রোহিত।