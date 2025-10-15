মিরাজের মতে, বাংলাদেশ দল এতটাও খারাপ না

আফগানিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে ৯৩ রানে অলআউট হয়ে ২০০ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। এই পরাজয়ে আফগানদের কাছে প্রথমবারের মতো হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবল টাইগাররা। এরপর সংবাদ সম্মেলনে এসে দলের পারফরম্যান্সের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিলেন অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজ। তবে দলের ওপর বিশ্বাস না হারিয়ে তিনি বললেন, বাংলাদেশ দল এতটা খারাপ নয়, যতটা খারাপ খেলছে।

মঙ্গলবার আবুধাবিতে আফগানিস্তানের দেওয়া ২৯৪ রানের বিশাল লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে সাইফ হাসানের ৪৩ রান ছাড়া আর কোনো ব্যাটার দুই অঙ্কের ঘরেও পৌঁছাতে পারেননি। মাত্র ২৩ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৩ রানেই গুটিয়ে যায় বাংলাদেশের ইনিংস।

এমন হারের পর হতাশ অধিনায়ক মিরাজ বলেন, ‘সত্যি বলতে, আমরা এত খারাপ দলও না যতটা খারাপ খেলছি। কিন্তু আমরা যদি একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকি, তাহলে আমাদের জন্য পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে যাবে।’

তিনি বলেন, ‘ব্যাটাররা এভাবে থিতু হয়ে আউট হয়ে গেলে দলের জন্য জেতা কঠিন। আমাদের মূল লক্ষ্য থাকবে পুরো ৫০ ওভার ব্যাটিং করা, যা আমরা শেষ কয়েকটি ম্যাচে করতে পারিনি।’

টানা হারে দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে, তা স্বীকার করে নিলেন মিরাজ। তিনি যোগ করেন, ‘এই সিরিজ হারের পর স্বাভাবিকভাবেই দলের সবার মন খারাপ। আমার মনে হয়, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের আগে দুই দিন পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালে ছেলেরা মানসিকভাবে চাঙ্গা হয়ে ফিরতে পারবে।’

