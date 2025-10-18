ওয়ানডেতে ফেরা সৌম্য করতে পারলেন না ১০ রানও

ওয়ানডে ফরম্যাটটা সৌম্য সরকার মন্দ খেলেন না। এই এক ইনিংস আগেও ছিল একটা দারুণ ৭৩ রানের ইনিংস। তবে সেই সৌম্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর থেকে আর ওয়ানডে দলে জায়গা পাননি।

তার অপেক্ষার প্রহর ফুরিয়েছে আজ, ২৪০ দিন পর তিনি ফিরেছেন ওয়ানডে আঙিনায়। তবে ফেরাটা তিনি রাঙাতে পারেননি, করতে পারেননি ১০ রানও। আউট হয়েছেন মোটে ৪ রান করে।

সৌম্যকে দলে ফেরানোর বড় কারণ, চলতি বছর ওপেনিং জুটিতে বাংলাদেশের ব্যর্থতা। ২০২৫ সালে ৯ ইনিংসে বাংলাদেশের ওপেনিং জুটিতে ৫০ রান আসেনি একবারও। ২০ এর কমে প্রথম উইকেট গেছে ৬ বার। ফলে ওপেনিং জুটিতে বড় রানের খোঁজে তাকে দলে নিয়েছিল বাংলাদেশ।

তবে শেষমেশ ম্যানেজমেন্টের এ চেষ্টা ধোপে টেকেনি। ওপেনিং থেকে সৌম্যও বড় রান এনে দিতে পারেননি।

ইঙ্গিত অবশ্য দিয়েছিলেন একবার। দারুণ একটা চার মেরে তিনি ভালো শুরুর আভাস দিয়েছিলেন। তবে সেটা উবে গেল একটু পরই। সাইফের বিদায়ের পরের ওভারেই তিনি উইকেট দেন জেডেন সিলসকে।

