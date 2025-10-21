কেবল সিরিজ নয়, বাংলাদেশের চোখ এখন যেখানে

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে জয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে বাংলাদেশ দল। আজ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে জিতলেই নিশ্চিত হবে সিরিজ জয়। তবে মেহেদী হাসান মিরাজ-নাজমুল হোসেন শান্তদের চোখ সেখানেই থেমে নেই। লক্ষ্য আরও বড় তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ।
বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেটে সম্প্রতি কঠিন সময় পার করেছে। গত চারটি ওয়ানডে সিরিজেই হারের মুখ দেখেছে টাইগাররা। সেই হারগুলো দলের আত্মবিশ্বাসে বড় ধাক্কা দিয়েছে। ধাক্কা সামলে ঘরের মাঠে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে জয় পাওয়া ছিল সময়ের দাবি। প্রথম ম্যাচে ৭৪ রানের জয় তাই শুধু একটি ম্যাচের জয় নয়, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার প্রতীকও বটে। আর সেই আত্মবিশ্বাসের জোরেই আজ মিরপুর শের-ই-বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দল নামবে সিরিজ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে।
তবে শুধু সিরিজ জয়ই নয়, বড় কিছু ভাবছে বাংলাদেশ দল। আইসিসি ওয়ানডে র্যাংকিংয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ রয়েছে দশ নম্বরে, ৭৪ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে। এক ধাপ ওপরে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজের রেটিং ৮০। এই দুই দলই এখন সরাসরি বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়ার দৌড়ে রয়েছে। ২০২৭ সালের মার্চ মাসে আইসিসি র্যাংকিংয়ের শীর্ষ ৯ দলই পাবে সরাসরি বিশ্বকাপের টিকিট। বাকি দলগুলোকে যেতে হবে কঠিন বাছাইপর্বে। বাংলাদেশের চেয়ে নিচে থাকা জিম্বাবুয়ে যদিও ইতিমধ্যে বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে সরাসরি জায়গা পেয়েছে। ফলে র্যাংকিংয়ের হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান কার্যত আরও নাজুক।
তাই টাইগারদের লক্ষ্য এখন নয় নম্বরে উঠে আসা। আর সেই পথে প্রথম ধাপ হতে পারে এই ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। যদি বাংলাদেশ এই সিরিজে ৩-০ ব্যবধানে জয় পায়, তবে তারা এক ধাপ ওপরে উঠে নবম স্থানে জায়গা করে নেবে। বিপরীতে একটি ম্যাচ হারলেই থাকতে হবে আগের অবস্থানেই-দশ নম্বরে।