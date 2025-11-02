বাবার পথ ধরে এক-এগারো স্মরণীয় করে রাখল ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রও

পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর জন্য ২০০৩ সালের ১ নভেম্বর ছিল স্মরণীয়, যেদিন তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের হয়ে প্রথম গোল করেছিলেন। ঠিক ২২ বছর পর একই দিনে তাঁর ছেলে ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়রও দেশের হয়ে প্রথম গোলের দেখা পেলেন।

এদিকে, ছেলের ইতিহাস গড়ার রাতে বাবা রোনালদো নিজেও বল পায়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। গতকাল রাতে আল নাসরের হয়ে তিনি জোড়া গোল করেছেন।

তুরস্কে অনুষ্ঠিত ফেডারেশন্স কাপ টুর্নামেন্টে ওয়েলসের বিপক্ষে পর্তুগালের অনূর্ধ্ব-১৭ দলের ৩-০ গোলের জয়ে প্রথম গোলটি করেন ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র। ম্যাচের ৪২তম মিনিটে কার্লোস মোইতার নিখুঁত পাস থেকে বাবার মতোই শান্তভাবে ডান পায়ের নিখুঁত শটে তিনি বল জালে পাঠান।

ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র বর্তমানে সৌদি আরবের আল নাসর একাডেমিতে খেলছেন। তাঁর বাবাও এই ক্লাবের হয়ে সৌদি প্রো লিগে মাঠ মাতাচ্ছেন। জুনিয়র এর আগে বাবার দুই সাবেক ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের একাডেমিতেও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

চলতি বছর ক্রোয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত ভ্লাতকো মারকোভিচ টুর্নামেন্টে অনূর্ধ্ব-১৫ দলের হয়েও ক্রিশ্চিয়ানো জুনিয়র দুই গোল করেছিলেন।

