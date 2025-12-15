কোচের কথায় স্টেগেনের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত

চোটের ছোবল, পারফরম্যান্সে ছন্দপতন এবং সবশেষ ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন- এসব মিলিয়ে বার্সেলোনার মূল গোলরক্ষকের জায়গা থেকে আগেই সরে গেছেন মার্ক-আন্ড্রে টের স্টেগেন। কোচ হান্সি ফ্লিকের এখন প্রথম পছন্দ হোয়ান গার্সিয়া, তা তিনি আগেই বলেছেন এবং বললেন আবারও। সেই সঙ্গে জার্মান কোচ জানিয়ে দিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত টের স্টেগেনকে নিতে হবে।
হাঁটুর চোটের কারণে গত মৌসুমে মাত্র ৯টি ম্যাচ খেলতে পারেন টের স্টেগেন। আর পিঠের চোট থেকে সেরে উঠতে অস্ত্রোপচার করানোয় চলতি মৌসুমে এখনও কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি তিনি। এই অস্ত্রোপচার করানোর ঘটনায় মৌসুমের শুরতে ক্লাবের সঙ্গে তার সম্পর্কেও চিড় ধরে। প্রথমে ৩৩ বছর বয়সী গোলরক্ষক তার মেডিকেল রিপোর্ট লা লিগার কাছে পাঠাতে রাজি হননি, এতে ক্ষুব্ধ হয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তার অধিনায়কত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। তবে এই খেলোয়াড় সিদ্ধান্ত বদলানোয় একদিন পরই অবশ্য তাকে নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়।
মূল সমস্যাটা যদিও রয়েই গেছে। পুরোপুরি সুস্থ হয়ে এই মাসের শুরুতে খেলার ছাড়পত্রও পান টের স্টেগেন। তবে গত দুই ম্যাচে বেঞ্চে বসেই সময় কাটে তার, যথারীতি পোস্ট সামলান গার্সিয়া। আগামী বছর জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপ। সেখানে জার্মান দলের অংশ হতে হলে মাঝের সময় নিয়মিত খেলার বিকল্প নেই রে স্টেগেনের। কিন্তু বার্সেলোনায় সেটা সম্ভব নয় বলেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে। সবশেষ লা লিগায় ওসাসুনার বিপক্ষে ম্যাচের আগে ফ্লিক জোর দিয়ে বলেন, গার্সিয়া সুস্থ থাকলে তাকে বেছে নিবেন তিনি। কোপা দেল রের শেষ বত্রিশে গুয়াদালাহারার বিপক্ষে ম্যাচের আগের দিন সোমবারও সেই কথাই বললেন কোচ।
জানুয়ারির দলবদলে টের স্টেগেন ক্লাব ছাড়তে পারেন কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে ফ্লিক বলেন, “এটা তার সিদ্ধান্ত।” তিনি আরো বলেন, “এখানে তার পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং আমি মার্ককে অনেক সম্মান করি, কারণ সে চমৎকার গোলরক্ষক। আমাদের জন্য সে দারুণ এক খেলোয়াড় এবং খুব ভালো একজন মানুষও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা তার সিদ্ধান্ত এবং তাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।”
বরুশিয়া মনশেনগ্লাডবাখ থেকে ২০১৪ সালে বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে, ক্লাবটির হয়ে মোট ৪২২টি ম্যাচ খেলেছেন টের স্টেগেন, ছয়টি লা লিগা ও একটি চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ জিতেছেন ১৭টি ট্রফি। কিন্তু এখন যেন সেসবের আর তেমন মূল্য নেই। তৃতীয় স্তরের ক্লাব গুয়াদালাহারার বিপক্ষে বিশ্রাম পেতে পারেন গার্সিয়া। তবুও এই ম্যাচে খেলার সুযোগ পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই টের স্টেগেনের।