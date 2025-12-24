বিপিএলকে সৌভাগ্য মনে করেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার

সর্বশেষ বিপিএলে ব্যাটে-বলে দারুণ পারফরম্যান্স করেছেন খুশদিল শাহ। রংপুর রাইডার্সের হয়ে ১০ ম্যাচে ২৯৮ রানের বিপরীতে উইকেট নেন ১৭টি। এমন অলরাউন্ডার পারফরম্যান্সের পুরস্কারও পান বাঁহাতি ব্যাটার। পুনরায় পাকিস্তান দলে ডাক পান তিনি।

এবারও রংপুরের হয়েই বিপিএল মাতাবেন খুশদিল। আগামী ২৬ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টকে নিজের জন্য সৌভাগ্যের মনে করেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার। তিনি বলেছেন, ‘আমি যখনই এখানে এসেছি, আল্লাহর শুকরিয়া যে পারফর্ম করেছি। যে দলের হয়েই খেলি না কেন পারফর্ম করেছি।

আর এটা আমার জন্য অবশ্যই সৌভাগ্যের ব্যাপার। কারণ গত বছর বিপিএলে ভালো পারফর্ম করে পাকিস্তান জাতীয় দলে ফিরেছিলাম। ইনশাআল্লাহ আমার এটাই চেষ্টা থাকবে যে এ বছরও ভালো পারফর্ম করি এবং নিজের দলকে জেতাই।’
বাংলাদেশে খেলতে আসতে তার ভালো লাগে বলেও জানান খুশদিল।

৩০ বছর বয়সী বাঁহাতি অলরাউন্ডার বলেছেন, ‘আমি গত ৮-৯ বছর ধরে এখানে খেলতে আসি। খুব ভালো লাগছে। ভালো না লাগলে তো আসতাম না। আমি যেখানেই যাই, চেষ্টা করি নিজের সেরাটা দিতে। আমি যে পজিশনেই খেলি না কেন, চেষ্টা থাকে যে যত দ্রুত সম্ভব দলের সাথে মানিয়ে নেয়া এবং সেভাবে এগিয়ে যাওয়া।

