২৮ জুলাই এমবাপ্পেদের নতুন কোচের নাম ঘোষণা

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্পেনের বিপক্ষে হারের পর ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ের দেশমের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চতা দেখা দেয়। এরপর এমবাপ্পেদের নতুন কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদানকে ঘিরে আলোচনা শুরু হয়। বৃহস্পতিবার(২৩ জুলাই) ফরাসি ফুটবল ফেডারেশন(এফএফএফ) জানিয়েছে, আগামী ২৮ জুলাই তারা জাতীয় দলের পরবর্তী কোচের নাম ঘোষণা করার জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করবে।
এফএফএফ-এর বিবৃতিতে নাম উল্লেখ করা না হলেও, দিদিয়ে দেশমের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ফ্রান্সের প্রধান কোচ হওয়ার দৌড়ে জিনেদিন জিদানই সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। ৫৪ বছর বয়সী জিদানকে দীর্ঘদিন ধরেই এই পদের জন্য প্রধান দাবিদার হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে এবং তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই জাতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।
তিনি দেশমের স্থলাভিষিক্ত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দেশমের মেয়াদ ২০১২ সালে শুরু হয়েছিল এবং ২০২৬ বিশ্বকাপে ফ্রান্স চতুর্থ স্থান অর্জনের পর শেষ হয়ে যায়। পাঁচ বছর আগে রিয়াল মাদ্রিদে নিজের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করার পর থেকে জিদান আর কোনো কোচিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন না, তবে কোনো একদিন ফ্রান্স দলের দায়িত্ব নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনোই গোপন করেননি।
জিদান তার সাবেক সতীর্থ লরঁ ব্লাঁ (যিনি ২০১০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জাতীয় দলের কোচ ছিলেন) এবং দেশমের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে যাচ্ছেন। দেশের হয়ে ১৯৯৮ বিশ্বকাপ ও ২০০০ ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী এই সাবেক প্লে-মেকার কোচ হিসেবে কেবল রিয়াল মাদ্রিদের দায়িত্ব পালন করেছেন।
স্প্যানিশ জায়ান্ট ক্লাবটিতে থাকাকালীন তিনি দলকে ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে টানা তিনটি চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা জিতিয়েছিলেন, যা এই প্রতিযোগিতার আধুনিক যুগে এক অভূতপূর্ব সাফল্য।