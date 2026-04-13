পোপকে নিয়ে ট্রাম্পের মন্তব্যকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বললেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী

পোপ লিও চতুর্দশের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক অবমাননাকর মন্তব্যের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি। ইউরোপে ট্রাম্পের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও পোপের প্রশ্নে মার্কিন প্রেসিডেন্টের এমন আচরণকে ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে আখ্যা দিয়েছেন তিনি।
মেলোনি এক বিবৃতিতে বলেন, পবিত্র ধর্মগুরুর প্রতি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শব্দচয়ন আমি কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছি না। পোপ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান, এবং শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো ও সব ধরনের যুদ্ধের নিন্দা করা তার অধিকার ও স্বাভাবিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।
গত রবিবার সন্ধ্যায় ইরান যুদ্ধের বিষয়ে পোপের অবস্থানের কঠোর সমালোচনা করেন ট্রাম্প। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি পোপকে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ‘ভয়াবহ’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, আমরা এমন একজন পোপকে পছন্দ করি না যিনি বলেন পারমাণবিক অস্ত্র থাকা ঠিক আছে। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি মনে করেন না যে আমাদের এমন এক দেশের সঙ্গে কঠোর হওয়া উচিত যারা পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে বিশ্বকে উড়িয়ে দিতে চায়। এমনকি তিনি সরাসরি সাফ জানিয়ে দেন, তিনি পোপ লিওর ভক্ত নন।
এদিকে ইরান নিয়ে মার্কিন ও ইসরায়েলি সামরিক অবস্থানের বিরুদ্ধে ক্রমশ সোচ্চার হওয়া পোপ লিও ট্রাম্পের এই আক্রমণাত্মক বক্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসনকে তিনি ভয় পান না এবং সুসমাচারের শান্তির বাণী প্রচার করতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না।
ঘনিষ্ঠ মিত্র মেলোনির এই প্রকাশ্য সমালোচনা আন্তর্জাতিক মহলে ট্রাম্পের জন্য এক বড় কূটনৈতিক ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।
সূত্র: সিএনএন