চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের মিছিল, পুলিশ কর্মকর্তাকে কুপিয়ে পালানোর অভিযোগ

চট্টগ্রামে গভীর রাতে মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতাকর্মীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের ধাওয়া দেয় পুলিশ। এসময় দেশীয় অস্ত্র দিয়ে পুলিশের এক কর্মকর্তাকে কুপিয়ে তারা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) দিবাগত রাত ২টার দিকে ইশান মিস্ত্রি হাট সংলগ্ন সড়কে এ ঘটনা ঘটে। আহত ওই পুলিশ কর্মকর্তার নাম আবু সাঈদ রানা। তিনি বন্দর থানার উপ-পরিদর্শক হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সল্টগোলা এলাকায় একটি ঝটিকা মিছিল করে আওয়ামী লীগ ও দলটির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা। পরবর্তীতে পুলিশ খবর পেয়ে গ্রেপ্তারে অভিযান চালানোর সময় উপপরিদর্শক আবু সাঈদ রানাকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়।
বন্দর থানার ডিউটি অফিসার জানান, এসআই আবু সাঈদ রানাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। রাতে অভিযান চালিয়ে সন্দেহভাজনদের আটক করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের বন্দর জোনের সহকারী কমিশনার মাহমুদুল হাসান দিবাগত রাত ৩টার দিকে গণমাধ্যমকে বলেন, ‘হামলায় আমাদের একজন অফিসার গুরুতর আহত হয়েছেন। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’