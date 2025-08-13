মোংলায় ডেঙ্গুর পাশাপাশি বাড়ছে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ

মোংলায় ডেঙ্গুর প্রকোপে সঙ্গে ব্যাপক হারে বেড়েছে চিকুনগুনিয়া রোগীর সংখ্যাও। গত জুন থেকে প্রতিদিনই হাসপাতালে ভর্তি থাকছে ডেঙ্গু রোগী। আর জুলাই থেকে নিয়মিত হাসপাতালে ভর্তির পাশাপাশি চিকিৎসা নিচ্ছেন চিকুনগুনিয়া রোগীও।
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ শাহীন জানান, প্রতিদিন হাসপাতালে ১০-১২ জন চিকুনগুনিয়া রোগী আসছে। তাদের মধ্যে গড়ে হাসপাতালে ৪-৫ জন ভর্তি হচ্ছেন। তিনি বলেন, মূলত এডিস মশার কামড়েই ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে প্রচণ্ড জ্বর ও শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা হয়ে থাকে। বর্তমানে ডেঙ্গুর চেয়ে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ বেশি। রোগীদের উপসর্গ দেখে আমরা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া শনাক্ত করছি।
এদিকে উপজেলা পর্যায়ে ডেঙ্গুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও চিকুনগুনিয়ার পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। চিকুনগুনিয়া রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য খুলনা ও ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে।
ডা. মোহাম্মদ শাহীন বলেন, চার বছর আগে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ বেড়েছিল। এত দিন পর এখন আবার নতুন করে চিকুনগুনিয়ার প্রকোপ বেড়েছে।