নগরভবনের ফটক ঘেরাও করে ফুটপাত দখলমুক্তের দাবি

সিলেট মহানগরীর রাস্তা ও ফুটপাত দখলমুক্ত করার দাবিতে নগরভবনের প্রধান ফটক ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন সাধারণ মানুষ। বুধবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত তিনঘণ্টাব্যাপী এই ঘেরাও কর্মসূচি পালিত হয়।
সামাজিক সংগঠন ‘সিলেট কল্যাণ সংস্থা’র উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়। ফুটপাত ও রাস্তা হকারমুক্ত করতে সিটি করপোরেশনের কর্তাব্যক্তিদের এক মাসের সময় বেঁধে দেন আয়োজকরা।
দীর্ঘদিন ধরে সিলেট মহানগরীর সড়ক ও ফুটপাত হকারমুক্ত করার দাবি জানিয়ে আসছেন নগরবাসী। এর মধ্যে সামাজিক সংগঠন ‘সিলেট কল্যাণ সংস্থা’ গত আড়াইমাস ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। গত মাসে তারা নগরভবনের ফটকের সামনে অবস্থান ও শোয়া কর্মসূচি পালন করেন।
পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার সকাল ১০টায় সংগঠনটির সদস্যরা নগরভবনের প্রধান ফটক অবরোধ করে অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা ফটকের সামনে বসে পড়েন। এ সময় প্রধান ফটক দিয়ে যানবাহন প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়।
কর্মসূচি চলাকালে বক্তারা বলেন, বারবার দাবি জানানোর পরও সিলেট মহানগরীর রাস্তা ও ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন। সিটি করপোরেশন, জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনকে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও তারা উদ্যোগী হননি। নগরভবনের সামনে একাধিক কর্মসূচি পালিত হলেও সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বলছেন তিনি এ দাবির কথা আগে শুনেননি।
বক্তারা সিটি করপোরেশন কর্তৃপক্ষকে এক মাসের আল্টিমেটাম দিয়ে বলেন, এই সময়ের মধ্যে রাস্তা ও ফুটপাত থেকে হকার উচ্ছেদ করা না হলে পুরো নগরভবন ঘেরাও করা হবে। এ সময় কর্তৃপক্ষের পদত্যাগ করা ছাড়া বিকল্প পথ খোলা থাকবে না।