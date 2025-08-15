সেনা অভিযানে খাগড়াছড়িতে অস্ত্রসহ সন্ত্রাসী গ্রেফতার

খাগড়াছড়িতে অস্ত্রসহ ইসমাইল হোসেন নামে এক স্থানীয় সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতরের (আইএসপিআর) ফেসবুক পেজে বিষয়টি জানানো হয়।

আইএসপিআর জানায়, সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকাল ৬টায় সিন্দুকছড়ি জোনের নেতৃত্বে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গাড়িটানা এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে স্থানীয় সন্ত্রাসী ইসমাইল হোসেনকে ২টি এলজি ও ৫ রাউন্ড কার্তুজসহ গ্রেফতার করা হয়।

পরে ইসমাইলের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে খাগড়াছড়ি জেলার শান্তিনগর এলাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী কংচাই মারমাকে আটক করার জন্য আরেকটি অভিযান চালানো হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে কংচাই মারমা একটি তিনতলা ভবনের ছাদ থেকে নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ১ রাউন্ড গুলি ছোড়ে এবং পালানোর কোনো পথ না পেয়ে ছাদ থেকে লাফ দেয়। উদ্ধার করে কংচাই মারমাকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ধারণা করা হয়, ছাদ থেকে লাফ দেয়ার ফলে তার মৃত্যু হয়েছে।

আইএসপিআর আরও জানায়, ঘটনাস্থল থেকে ১টি ৯ মিমি পিস্তল, ৫টি এলজি, ২১টি কার্টুজ এবং ১৮টি পিস্তলের গুলি উদ্ধার করা। মরদেহের ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়াধীন।

উল্লেখ্য, কংচাই মারমা দীর্ঘদিন ধরে খাগড়াছড়ি এলাকায় বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। তার বিরুদ্ধে একাধিক অপহরণের অভিযোগ রয়েছে।

