ভাঙ্গায় আগুনে পুড়েছে দিনমজুরের বসতঘর

ভাঙ্গা উপজেলার ঘারুয়া ইউনিয়নের ঘারুয়া গ্রামে জমির শেখ (৪০) নামক এক দিনমজুরের বসতঘর আগুনে পুড়ে গেছে। এ সময় ঘরে থাকা একটি ছাগল, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড় ও নগদ টাকা পুড়ে যায়।

শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে শুরু হয়ে ঘণ্টাখানেক এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। মশার কয়েল থেকে আগুনের সূত্রপাত বলে বাড়ির লোকজনের ধারনা।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে বারোটার দিকে জমির শেখের বসত ঘরে আগুন লাগে। এ সময় বাড়ির লোকজন আগুন আগুন বলে চিৎকার করে। চিৎকারের শব্দ শুনে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। ঘণ্টাব্যাপী এ অগ্নিকাণ্ডে জমিরের বসতঘর পুড়ে যায়। এলাকাবাসীর চেষ্টায় আগুন আশেপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি।

ঘারুয়া ইউনিয়ন পরিষদের ১ নং ওয়ার্ডের সদস্য ও ঘারুয়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল মান্নান বলেন, আগুনে জমির শেখের থাকার একমাত্র ঘরটি পুড়ে যায়। ঘরটি টিনের ছিলো। ছাগল পুড়ে মারা গেছে। নিঃস্ব হয়ে পড়েছে পরিবারটি। দিনমজুর জমিরের পাঁচ সদস্যের পরিবার এখন একেবারেই অসহায়।

