থানার ভেতর ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার রাজনীতিতে ফের উত্তাপ দেখা দিয়েছে। এবার থানা প্রাঙ্গণে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ রুহুল আমিন নামে এক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (১৭ আগস্ট) রাতে তাকে স্থানীয় কৃষ্ণপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এর আগে কসবা উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মো. মনির হোসেনকে গ্রেপ্তারের পর আদালতে নেওয়ার সময় ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়ার ঘটনা ঘটে।

সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে মনিরকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পাঠায় পুলিশ। পরে তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মনির হোসেন শনিবার (১৬ আগস্ট) সৌদি আরবে যাওয়ার জন্য ঢাকা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে যায়। এ সময় এয়ারপোর্ট থানার ইমিগ্রেশন পুলিশ গ্রেপ্তার করে রোববার সকালে কসবা থানায় পাঠায়। পরে দুপুরে কসবা থানা পুলিশ তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আদালতে নেওয়ার সময় বেশ কয়েকজন ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। এ ঘটনায় রোববার রাতে স্লোগানের অভিযোগ রুহুল আমিন নামের স্বেচ্ছাসেবক লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কসবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আবদুল কাদের জানান, মনির হোসেনের বিরুদ্ধে কসবা থানায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা রয়েছে। ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। আদালত শুনানি শেষে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

তাকে আদালতে নেওয়ার সময় কসবা থানা প্রাঙ্গণে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ সময় উপস্থিত কসবা পৌর সেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি রুহুল আমিন ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেন। পরে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

