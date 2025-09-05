উচ্ছেদ অভিযানে বাধা দিয়ে কক্সবাজারে সড়ক অবরোধ, এস্কেভেটর ভাঙচুর

বাকখালী নদীর তীরে উচ্ছেদ ঠেকাতে কক্সবাজারের প্রধান সড়ক অবরোধ কের বিক্ষোভ করছেন স্থানীয়রা। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে শহরের নুনিয়ারছড়া এলাকায় নদীর অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে জেলা প্রশাসন ও বিআইডব্লিউটি।
এ সময় দখলদাররা স্থানীয়দের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করে। ভাঙচুর করা হয় উচ্ছেদ অভিযানে ব্যবহৃত এস্কেভেটরটি। পরে পুলিশ ও সেনাবাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে তাদেরও ঘিরে রাখে বিক্ষোভকারীরা।
এদিকে, অবরোধের কারণে সড়ক বন্ধ থাকায় কক্সবাজার বিমানবন্দরের দিকে যাত্রীরা ঢুকতে পারছেন না। একইভাবে সেখান থেকে বেরও হতে পারছেন না।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ওসি ইলিয়াস খান জানান, বিক্ষোভকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে আইনশৃঙ্খলাবাহিনী চেষ্টা করছে।