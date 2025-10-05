তামিমের বিসিবি নির্বাচন নিয়ে যা বললেন আসিফ আকবর

বিসিবি নির্বাচনে নাম লিখিয়ে তামিম ইকবাল অনেক দিন ধরেই ছিলেন আলোচনায়। তবে বাংলাদেশের সাবেক এই অধিনায়ক শেষ মুহূর্তে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। সরে যাওয়ার আগে তিনি গুরুতর সব অভিযোগ এনেছিলেন।
তিনি যেদিন সরে গেছেন, সেদিনই সুখবর পেয়েছেন আসিফ আকবর। চট্টগ্রাম জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেন মীর হেলাল উদ্দিন। এতে চট্টগ্রাম বিভাগে বৈধ প্রার্থী থাকেন কুমিল্লা জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাউন্সিলর আসিফ আকবর ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার আহসান ইকবাল চৌধুরী। চট্টগ্রাম বিভাগে দুই পরিচালক পদের বিপরীতে অতিরিক্ত প্রার্থী না থাকায় তারা দুই জনই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
চট্টগ্রাম বিভাগ থেকে চারটি মনোনয়ন জমা পড়েছিল। যাচাই-বাছাইয়ে চাঁদপুরের শওকতের মনোনয়ন বাতিল হয়। তিনটি মনোনয়ন বৈধ হওয়ার পর আজ একজন প্রত্যাহার করায় এই বিভাগে ভোটাভুটির প্রয়োজন নেই। যার ফলে আসিফের বিসিবি পরিচালক হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।
সেই আসিফ সম্প্রতি বিসিবি নির্বাচন নিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে উঠে এসেছে তামিম ইকবাল প্রসঙ্গও। তিনি বলেন, ‘তামিম ইকবাল আমাদের দেশের সেরা ওপেনার। তামিম এই ইলেকশনটা করছে না। যেটা হয়েছে, একটা নির্বাচন মাত্র। যেহেতু তারা আগে আগে সরে গেছে, নির্বাচনে আসেনি। যদি তারা নির্বাচনে এসে পরবর্তীতে গাফিলতি দেখত, যে নির্বাচনটা সঠিকভাবে হচ্ছে না, তখন আমরা মানতাম। এখন তো এটা ওয়ান সাইডেড হয়ে গেল। তারা নাম প্রত্যাহার করার ফলে কোনো আলোচনা থাকলো না। এখানে আমি কোনো ইনফ্লুয়েন্স দেখি না। এটা হচ্ছে বোঝার ভুল, বোঝানোর ভুল।’
আসিফ মনে করেন, ভবিষ্যতে তামিমের ক্রিকেট প্রশাসনে আসার বড় সুযোগ থাকবে। তিনি বলেন, ‘তামিমের বয়স বেশি না। আশা করি তামিম বাংলাদেশের ক্রিকেটে বড় ভূমিকা রাখবে। কাদা ছোড়াছুড়ি বা এসব নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই না। তামিমের ইমেজ আছে, থাকবে।’