২৪ ঘণ্টার মধ্যে আফগানিস্তানকে দুবার হারিয়ে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই টি-টোয়েন্টি সিরিজ নিজেদের করে নিয়েছে বাংলাদেশ। আজ শারজায় তৃতীয় ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে আফগানদের হোয়াইটওয়াশ করার অভিযানে নামবে জাকের আলীর দল।

অন্যদিকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের আগে মোমেন্টাম ফিরে পেতে ধবলধোলাই এড়াতে মরিয়া আফগানিস্তান। টি-টোয়েন্টি সিরিজে আফগানদের কখনো হোয়াইটওয়াশ করতে পারেনি বাংলাদেশ।

এশিয়া কাপসহ এবার বাংলাদেশের কাছে টানা তিন ম্যাচে হেরেছে রশিদ খানের দল। এতে মুখোমুখি লড়াইয়েও এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টিতে আফগানদের বিপক্ষে ১৫ ম্যাচে বাংলাদেশের জয় এখন আটটি।

সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই রান তাড়ায় হারের শঙ্কা জাগিয়ে জিতেছে বাংলাদেশ। দুই ম্যাচেই আদর্শ ফিনিশারের ভূমিকায় চাপের মুখে দারুণ ব্যাটিংয়ে দলকে জিতিয়েছেন কিপার-ব্যাটার নুরুল হাসান সোহান।

