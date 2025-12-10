‘সত‍্যি বলতে আমিও চমকে গেছি’

গতকাল রাতে চ্যাম্পিয়নস লিগে ঘরের মাঠে আইন্ট্রখট ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে ২-১ গোলে জিতেছে বার্সেলোনা। ক্যাম্প ন্যুতে শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পর জোড়া গোল করে স্বাগতিকদের জয় এনে দেন জুলস কুন্দে।

জার্মান ক্লাবটির বিপক্ষে তিন মিনিটের ঝড়ে জোড়া গোল করে বার্সাকে মূল্যবান তিনটি পয়েন্ট এনে দেন কুন্দে।

ম্যাচের ৫০তম মিনিটে মার্কাস রাশফোর্ডের ক্রসে হেডে সমতা টানেন কুন্দে। মিনিট তিনেকের মধ্যেই আবারও তার ম্যাজিক। লামিনে ইয়ামালের ক্রসে আরেকটি হেডে ব্যবধান করেন ২-১।

ম‍্যাচ শেষে দ্বিতীয় গোল সম্পর্কে কুন্দে বলেন, ‘বক্সে ঢুকে দেখতে চেয়েছিলাম কী ঘটে। সত‍্যি বলতে আমিও একটু চমকে গেছি। তবে মাঝে মধ্যে কিছুটা ভাগ‍্যেরও দরকার হয়।’

ফ্রাঙ্কফুর্টের বিপক্ষে এই জয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেরা আটে থেকে সরাসরি শেষ ষোলো নিশ্চিত করার আশা বাঁচিয়ে রাখল বার্সেলোনা।

৬ ম্যাচে ৩ জয়, এক হার ও দুই ড্রয়ে ১০ পয়েন্ট নিয়ে হ্যান্সি ফ্লিকের দলের অবস্থান এখন পয়েন্ট টেবিলের ১৪ নম্বরে।

ইউরোপ সেরা প্রতিযোগিতার এবারের আসরে ৬ ম্যাচে এ নিয়ে চারবার হার দেখা ফ্রাঙ্কফুর্ট ৪ পয়েন্ট সংগ্রহ করে ৩০ নম্বরে আছে।

