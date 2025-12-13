১৪ বছর পর কলকাতায় পা রাখলেন মেসি, মধ্যরাতে বিমানবন্দরে ভক্তদের ঢল

আর্জেন্টিনার মহাতারকা লিওনেল মেসি শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) মধ্যরাতে কলকাতায় পৌঁছে গেছেন। এর মাধ্যমে শুরু হলো ‘গোট ইন্ডিয়া ট্যুর ২০২৫’। ভোর হওয়ার আগেই আনন্দের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে শহরজুড়ে। মিয়ামি থেকে দুবাই হয়ে তিনি কলকাতায় নামেন। গভীর রাত হলেও বিমানবন্দরের বাইরে হাজার হাজার ভক্ত ভিড় করেন।
সবাই বিশ্বকাপজয়ী তারকার এক ঝলক দেখতে চান। হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা যায়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, এসময় ভক্তরা মেসির নাম ধরে স্লোগান দেন। আর্জেন্টিনার পতাকা নাড়েন। কেউ কেউ ব্যারিকেডে উঠে পড়েন। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ কড়া নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলে।
সফরের আয়োজক শতদ্রু দত্ত বলেন, ‘১৪ বছর পর মেসি ভারতে আসায় আনন্দের এক অসাধারণ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ভারতে ফুটবলের সঙ্গে মানুষের আবেগ আবার বাড়ছে। আগে কখনো এত স্পনসর ভারতীয় ফুটবলের পাশে দাঁড়ায়নি।’
মেসির ফ্লাইট নামার অনেক আগেই অনেকে বিমানবন্দরে পৌঁছান। এক ভক্ত বলেন, ‘আমরা দুই ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি। দরকার হলে আরও চার ঘণ্টা অপেক্ষা করবো। জীবনে একবার পাওয়া এই সুযোগ মিস করা যায় না।’
তিন দিনের সফরে মেসি কলকাতা, হায়দরাবাদ, মুম্বাই ও নয়াদিল্লি যাবেন। কলকাতায় তার দিনটি বেশ ব্যস্ত। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত থাকবে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। সেখানে থাকবেন আমন্ত্রিত অতিথি ও আয়োজকেরা। এরপর অনলাইনে যুক্ত হয়ে তিনি নিজের নামে তৈরি একটি ভাস্কর্যের উদ্বোধন করবেন। এটি শহরের ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে দেখা হচ্ছে।
দিনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ থাকবে সন্ধ্যায়। যুবভারতী স্টেডিয়ামে একটি প্রীতি ম্যাচে অংশ নেবেন মেসি। একই ভেন্যুতে ভক্তদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার আয়োজনও থাকবে। এই পর্ব দিয়েই কলকাতার সূচি শেষ হবে।
ডিস্ট্রিক্ট অ্যাপের মাধ্যমে ইভেন্টে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়। টিকিটের দাম শুরু ছিল প্রায় ৪,৫০০ রুপি থেকে। চাহিদা ছিল খুব বেশি। অল্প সময়েই বেশির ভাগ টিকিট বিক্রি হয়ে যায়।