সিলেট বনাম নোয়াখালী: শেষ ওভারের ভুলেই হাতছাড়া ম্যাচ

By / / 1 minute of reading

সিলেট টাইটানসের হাতের মুঠোয় থাকা ম্যাচটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন মেহেদী হাসান রানা। ইনিংসের ১৮তম হ্যাটট্রিক করে। তবে তখনো ম্যাচের নাটকীয়তা শেষ হয়নি। শেষ ৬ বলে ১৩ রানের সমীকরণে যে রোমাঞ্চ ঠাসা ছিল।

ওভারটি করতে এসে প্রথম দুই বলে কোনো রান দিলেন না সাব্বির হোসেন। কিন্তু তৃতীয় বৈধ বল করতে এসেই গোলমাল পাকালেন মিডিয়াম পেসার। হাই ফুলটসে নো বল করে বিপদ ডেকে আনেন তিনি। ফ্রি হিট পেয়ে ছক্কা হাঁকান ইথান ব্রুকস। ফিরতি বলে চার মেরে সমীকরণ আনেন ২ বলে ২।

তবে পঞ্চম ঘুরে দাড়ান সাব্বির। সেই বলে কোনো রান দেন না তিনি। সঙ্গে ব্রুকসকে রান আউট করে ম্যাচ জমিয়ে দেন উইকেটরক্ষক জাকের আলী অনিক। কিন্তু ১ বলে ২ রানের সমীকরণে ফিরতি বলে ওয়াইড দিয়ে বসেন তিনি। শেষ উইকেট জুটিতে ওয়াইড দেওয়ায় ম্যাচ টাই হয়ে যায়। ফিরতি বলে সালমান এরশাদের পায়ে লাগলে বাই রান নেন ননস্ট্রাইক প্রান্তে থাকা তার সতীর্থ মোহাম্মদ আমির।

নোয়াখালীর অধিনায়ক সৈকত আলী রিভিউ নিলেও কোনো লাভ হয়নি। উইকেটেই হিট করেনি বলটি। তাতে প্রথম জয় এক উইকেটের পায় সিলেট। বিপরীতে বিপিএলের ইতিহাসে নবম বোলার হিসেবে হ্যাটট্রিক করা রানার পারফরম্যান্স বিফলে যায়।

Must Read

Menu
Scroll to Top