সৌদিতে আজ মাদ্রিদ ডার্বি

স্পেন নয়, মরুপ্রান্তের আজ মুখোমুখি হচ্ছে স্পেনের মাদ্রিদের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদ। তবে এবার জেদ্দায়। সৌদি আরবের সুপার কাপ সেমিফাইনাল ম্যাচটি শুরু হবে আজ দিবাগত রাত ১টায়।
মৌসুমের মাঝপথে এসে লা লিগায় ২০ ম্যাচ শেষে ডিয়েগো সিমেওনের দল আছে চতুর্থ স্থানে। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে। ২০২১ সালের পর বড় কোনো শিরোপা জেতেনি তারা। তবুও সাহস জোগানোর মতো স্মৃতি আছে আতলেতিকোর। চলতি মৌসুমের শুরুতে ঘরের মাঠ মেট্রোপলিতানোতে রিয়াল মাদ্রিদকে ৫-২ গোলে হারিয়েছিল তারা।
অন্যদিকে, রিয়াল মাদ্রিদ নামছে দুর্দান্ত ফর্মে থেকে। টানা চার ম্যাচে জিতেছে জাবি আলোনসোর দল। শেষ ম্যাচ জিতে এখন বার্সেলোনার চেয়ে চার পয়েন্ট পিছিয়ে তারা। রিয়ালের সুপার কাপে ইতিহাসও দুর্দান্ত। ১৩ বার শিরোপা জিতেছে তারা। দলীয় খবরও ম্যাচের ভারসাম্য বদলে দিতে পারে। আতলেতিকো পাচ্ছে না ক্লেমোঁ লংলে ও নিকোলাস গনজালেজকে। মিডফিল্ডার পাবলো বারিওসও চোটে অনিশ্চিত।

রিয়াল মাদ্রিদের দিকেও কিছু সমস্যা আছে। এমবাপে এখনো হাঁটুর চোটে অনুপস্থিত। ডিফেন্ডার এদার মিলিতাও হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে ভুগছেন। ব্রাহিম দিয়াজ আফ্রিকা কাপ অব নেশনস খেলতে গেছেন। আর রাইট-ব্যাক ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার-আর্নল্ডের ফিটনেসও এখনো অনিশ্চিত।

