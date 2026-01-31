ব্যারিস্টার সুমনের জামিন চাইলেন মো. তারেক রহমান

সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমনের জামিন চান আমজনতার দলের সম্পাদক মো. তারেক রহমান। তিনি বলেন, ব্যারিস্টার সুমনের অসংখ্য সেবামূলক কাজের জন্য হলেও তাকে জামিন দেওয়া হোক। জামিন মানে দায় মুক্তি নয়, বিচার চলুক জামিন দিয়ে। শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে নিজের ভেরিফায়েড স্ট্যাটাসে দেওয়া স্ট্যাটাসে তিনি একথা বলেন।
মো. তারেক রহমান বলেন, ব্যারিস্টার সুমন কাকে হত্যায় জড়িত, তার মামলাটা কী? এটা কি আওয়ামী লীগ করার অপরাধে এত দিন আটক, নাকি তিনি কাউকে হত্যায় জড়িত বলে?
তিনি বলেন, সরাসরি হত্যায় জড়িত বহুজন জামিনে আছে। শুধু অতিরিক্ত পরিচিতির কারণেই কি তাকে আটকে রাখা হয়েছে? আমি তার অনেক সমালোচনা করেছি, কিন্তু তিনি হত্যায় জড়িত না হলে তার মুক্তি চাই। তিনি দাগী অপরাধী হলে আগেই দেশ ছাড়তেন; বিদেশে গিয়ে আরামে ভিডিও বানাতেন।
আমজনতার দলের সম্পাদক বলেন, আমি আইনজীবী হলে তার জন্য আদালতে লড়াই করতাম।জানতে চাই কোন মায়ের সন্তানকে হত্যার কারণে তিনি জেলে আছেন।
শেষে তারেক রহমান লিখেছেন, ব্যারিস্টার সুমনের অসংখ্য সেবামূলক কাজের জন্য হলেও তাকে জামিন দেওয়া হোক। জামিন মানে দায় মুক্তি নয়, বিচার চলুক জামিন দিয়ে।