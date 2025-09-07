বেনাপোলে পিস্তল ও ৯৩ রাউন্ড গুলিসহ দুই ভারতীয় আটক

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে ভারত থেকে আমদানিকৃত কাঁচা মরিচ বোঝাই ট্রাক তল্লাশী করে একটি পিস্তল ও ৯৩ রাউন্ড গুলি জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। এসময় দুই ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয় ।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে যশোর ৪৯ বিজিবির টহল দল বিশেষ অভিযানে এ অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করে। আটকরা হলেন ট্রাকচালক গুরজীত সালুজা (৩১) ও হেলপার রাম দাস নাওয়াদি (২৪)। তারা ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বিতুল জেলার বাসিন্দা।
বিজিবি জানায়, মরিচবোঝাই ট্রাকটি ভারত থেকে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করলে তল্লাশীর সময় ট্রাকচালকের কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গুলির আনুমানিক মূল্য এক লাখ তিন হাজার সাতশত বিশ টাকা।
আটককৃতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে পিস্তল ও গুলিসহ বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন, সীমান্ত এলাকায় স্বর্ণ, মাদক, অস্ত্রসহ বিভিন্ন চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির গোয়েন্দা তৎপরতা ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।