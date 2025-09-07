মারকাটারি ব্যাটিংয়ে এখনো ওস্তাদ পোলার্ড, কোচ হওয়ার পরও থামাথামি নেই

মারকাটারি ব্যাটিংয়ে এখনো ওস্তাদ পোলার্ড, কোচ হওয়ার পরও থামাথামি নেই
পোলার্ড এখন খেলছেন ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (সিপিএল)। চলতি মৌসুমে তিনি খেলছেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সে। আজ গায়ানা অ্যামাজনের বিপক্ষে ১৮ বলে ৫৪ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলেছেন পোলার্ড।

১৮টি বল খেলে ৫টি ছক্কা, ৫টি চার মেরেছেন। এর আগে ১ সেপ্টেম্বর সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের বিপক্ষে খেলেছিলেন ২৯ বলে ৬৫ রানের ইনিংস। যে ইনিংসে খেলার পথে ৮ বলের মধ্যে ৭ ছক্কাও মারেন তিনি। সেদিন ইনিংসের ১৫তম ওভারে তিনটি ও ১৬তম ওভারে চারটি ছক্কা মারেন পোলার্ড। সেই ম্যাচে স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে দশমবারের মতো এক ওভারে চার ছক্কা মারেন মুম্বাইয়ের এই কোচ।
সব মিলিয়ে এবারের সিপিএলে ৯ ম্যাচে পোলার্ডের ছক্কা ২৫টি, যা টুর্নামেন্ট সর্বোচ্চ। রান করেছেন ২৯১, গড় ৭২.৭৫। তাঁর স্ট্রাইক রেট ১৮৫.৩৫, যা এবারের আসরে ন্যূনতম ১৩০ রান করেছেন, এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সর্বোচ্চ। একই টুর্নামেন্টে নিকোলাস পুরান, শাই হোপ, টিম ডেভিডরাও খেলছেন। তাঁরা স্ট্রাইক রেট ও ছক্কায় ৩৮ বছর বয়সী পোলার্ডের পেছনে রয়ে গেছেন।
পোলার্ড কিন্তু ২০২২ সাল থেকেই মুম্বাইয়ের ব্যাটিং কোচ! মানে খুব কম সময়ও নয়। ২০১০ থেকে ২০২১—এই সময়ে পোলার্ড আইপিএলে মুম্বাইয়ের হয়ে খেলেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজটির হয়ে প্রথম ১৫০ ম্যাচ খেলার কীর্তিও তাঁর। এরপর পোলার্ড আইপিএল থেকে অবসর নেন।

এখনকার ক্রিকেটারদের সুবিধাটাই এই চাইলে আলাদা করে কোনো লিগ থেকেও অবসর নেওয়া যায়। পোলার্ড যেমন এখনো মেজর লিগ ক্রিকেট, আইএল টি-টোয়েন্টিতেও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন।

